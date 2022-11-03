Не только шины: почему каждую осень водители разбиваются в массовых ДТП

Общество Дороги Фото: www.bmwcoop.com На этой неделе — как всегда, нежданно — выпал первый снег. Удивительно, но каждый год это становится сюрпризом не только для большинства автомобилистов, но и для коммунальщиков.
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