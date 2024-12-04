⛪️ Крымские священники посетили бойцов СВО на Херсонщине Они передали командирам подразделений воинские стяги и шевроны военным, сообщили в Telegram-канале «За други своя.
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⛪️ Крымские священники посетили бойцов СВО на Херсонщине Они передали командирам подразделений воинские стяги и шевроны военным, сообщили в Telegram-канале «За други своя.