Клаксон
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Клаксон

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Chevrolet Covrette превратили в Dodge Viper

Chevrolet Covrette превратили в Dodge Viper

В США продают Chevrolet Covrette третьего поколения, стилизованный под Dodge Viper. Chevrolet Covrette 1982 года выпуска с 5,7-литровым двигателем V8 и автоматической коробкой передач получил новые стеклопластиковые кузовные панели, в которых узнается Dodge Viper первого поколения.

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