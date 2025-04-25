Chevrolet Covrette превратили в Dodge Viper

В США продают Chevrolet Covrette третьего поколения, стилизованный под Dodge Viper. Chevrolet Covrette 1982 года выпуска с 5,7-литровым двигателем V8 и автоматической коробкой передач получил новые стеклопластиковые кузовные панели, в которых узнается Dodge Viper первого поколения.