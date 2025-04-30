Месть вместо защиты? Новые подробности ЧП в школе в Новой Москве: задерживают родителей, посмевших заявить о проблемах

Георгий Корнев

Остался вопрос: "Что делать?" (кто виноват ясно). Ответ как говорил В. И. Ульянов: " Учиться, учиться , учиться!" и объединяться. Учить надо законы и свои права. Учиться надо этому у иммигрантов (даже если иностранец получил российское гражданство он всё равно останется иммигрантом до конца своей жизни). Иммигранты (по крайней мере юристы) знают законы лучше нас. Это позволяет им в полной мере получать социалку и квартиры, не пополняя бюджет. В Екатеринбурге, самоубИйца бросился под мотоцикл, так пострадавший мотоциклист (мотоцикл повреждён) обязан судом выплачивать многотысячный "моральный" вред, и содержать его детей до совершеннолетия. Как ведут себя иммигранты, нападают на местное население, а в случае предания огласке инцидента, первые бегут в полицию писать заявление, якобы пострадавший виноват. Цитата: "Она же распространяла информацию о том, что пострадавший якобы сам спровоцировал конфликт: «Тот, кого избили, с первого класса на учёте, о нём плохие слухи». Какие доказательства вам ещё нужны. Цитата: "Школа страха... «Мы все боялись. Понимаете? Как рассказать учителям, если они на стороне наших обидчиков? А если ещё почитать скриншот, гле написано, что таджик за терроризировал девочку и он боится идти в школу. Недо договорится и идти полицию, и подавать заявление, что избиением эта парочка запугала моего сына и он боится идти в школ и это правда, (не директору писать жалобу, а в полицию подать заявление). Прошу проверку и возбудить против них уголовное дело по статье терроризм. Человек 20 в один день по очереди (главное, что бы ваши дети стояли на своём: "боимся итти в школу" Пойди проверь почитайте определение терроризма. Почему то угроза взорвать бомбу (убить людей терроризм, а убить одного не терроризм не вижу отличия). И никаких социальных сетей, всё проверяют, а Только личное общение. Не будут принимать заявление идите с адвокатом. 99,9%. что напишут отказную. Но не дай бог в школе ещё, что с кем то случится, на отказавшего пишите заявление в собственную безопасность, что он пособник террориста. Мама мальчика будер признана потерпевшей, может вызвать в суд свидетелей. Вас и ваших детей. Показания боимся ходить в школу, акт террора. А то норовят соскочить на администратиивку. Главное лично с глазу на глаз, без соц сетей.