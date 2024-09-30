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В Ингушетии задержана группа местных жителей, готовившая диверсии на объектах энергетики республики

В Ингушетии задержана группа местных жителей, готовившая диверсии на объектах энергетики республики

Серию диверсий на объектах энергетики удалось предотвратить в Ингушетии, сотрудники ФСБ задержали группу местных жителей, готовивших подрывы и нападения на сотрудников правоохранительных органов.

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