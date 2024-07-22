Зеленский не устраивает: в Киеве требуют провести президентские выборы

КИЕВ, 22 июля, ФедералПресс. Депутат Верховной Рады Александр Дубинский обратился в Верховный суд Украины с требованием провести в стране президентские выборы, так как полномочия Владимира Зеленского уже истекли.
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