Дагестану нужен свой Кадыров и его методы

В Махачкале бандиты открыли огонь по сотрудникам полиции, глава республики призвал граждан не выкладывать видео с места преступления Михаил Зубов На фото: обстановка на месте нападения неизвестных на наряд полиции (Фото: Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС) Материал комментируют: Алексей Фененко Перестрелки, которые в последнее время происходят в Дагестане, распространились и на столичную Махачкалу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии