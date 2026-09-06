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Чёрная книга Арды.

Чёрная книга Арды.

Чёрная книга Арды. Надежда       Кто знает, кто скажет, когда появилась в Арте Книга, что стала памятью мира? Знающий язык Великой Мудрости мог прочесть в ней слова о тайнах Эа, о том, как рождался из Тьмы - Свет, о том, как был создан мир.

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