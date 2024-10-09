ЦИК утвердила сообщения общественного интереса и аккредитовала 90 международных наблюдателей

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила ряд сообщений, представляющих общественный интерес, и аккредитовала наблюдателей за республиканским конституционным референдумом и выборами на должность президента Республики Молдова от 20 октября 2024 года.
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