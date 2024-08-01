Партия "Единая Россия" опровергла информацию о псевдопатриотической акции

Провал информационной провокации: "псевдопатриотическая акция" против "Единой России" - фейк. Руководитель Саратовского регионального исполнительного комитета партии Сергей Гладков призвал граждан быть внимательными к информации в Интернете, поскольку против страны ведется информационная война.
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