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Царьград

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Неизвестный ранил ножом девушку в Санкт-Петербурге и скрылся

Неизвестный ранил ножом девушку в Санкт-Петербурге и скрылся

В Санкт-Петербурге неизвестный мужчина ранил ножом молодую девушку на проспекте Большевиков. Она была госпитализирована, преступник скрылся.

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