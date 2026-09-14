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Акции Pinterest растут после анонса ИИ-инфраструктуры с Nvidia

Акции Pinterest растут после анонса ИИ-инфраструктуры с Nvidia

Акции Pinterest выросли на 1,8% в понедельник после объявления о создании совместно с NVIDIA нового уровня ИИ-инфраструктуры на базе графических процессоров Blackwell.

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