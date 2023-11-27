Карасев обслужит матч чемпионата Саудовской Аравии с участием Криштиану Роналду

Сергей Карасев обслужит матч «Аль-Хиляля» с «Аль-Насром». Российская бригада во главе с Сергеем Карасевым обслужит матч чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Хилялем» и «Аль-Насром», сообщает Al-Jazeera.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии