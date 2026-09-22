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Первое в 2026 году судно из Китая прибыло в Архангельск по Севморпути

Первое в 2026 году судно из Китая прибыло в Архангельск по Севморпути

Обратным рейсом в КНР отправят лесную продукцию и никелевый концентрат.Первое в 2026 году судно из Китая прибыло в морской порт Архангельска по Северному морскому пути в рамках мультимодального маршрута «Арктический экспресс №1».

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