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Wildberries не приостанавливал доставки из-за ситуации с топливом

В пресс-службе Wildberries опровергли информацию об отмене ряда заказов из-за ситуации с топливом. Ранее телеграм-канале «Клиент всегда прав» появилась информация о том, что россияне начали жаловаться на отмену заказов на маркетплейсе.

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