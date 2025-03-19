563 нарушения нашли на гидротехнических сооружениях Алтайского края в 2024 году

В 2025 проверка гидротехнических сооружениях региона уже идёт 563 нарушения безопасности выявило Сибирское управление Ростехнадзора на 60 гидротехнических сооружениях (ГТС), где появились новые собственники.
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