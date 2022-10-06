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Ведущих артистов Большого театра отстранили от спектаклей. Поводом для этого могли стать несогласованные гастроли

Ведущих артистов Большого театра отстранили от спектаклей. Поводом для этого могли стать несогласованные гастроли

10 ведущих артистов балета Большого театра отстранили от спектаклей. По данным источников телеграм-канала "Пивоваров (Редакция)", это произошло после того, как они выступили в Ташкенте по приглашению Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.

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