Ведущих артистов Большого театра отстранили от спектаклей. Поводом для этого могли стать несогласованные гастроли

10 ведущих артистов балета Большого театра отстранили от спектаклей. По данным источников телеграм-канала "Пивоваров (Редакция)", это произошло после того, как они выступили в Ташкенте по приглашению Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.
10 ведущих артистов балета Большого театра отстранили от спектаклей. По данным источников телеграм-канала "Пивоваров (Редакция)", это произошло после того, как они выступили в Ташкенте по приглашению Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.
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