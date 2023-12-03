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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Из-за холода все бегают с противоастматическими препаратами». Халварссон предложил повысить границу допустимой для гонок температуры до -15

После масс-старта на этапе Кубка мира в финской Руке, проходившего при -17 градусах, Калле Халварссон заявил, что отморозил себе гениталии.

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