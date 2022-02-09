"Станет украшением города": Константин Шестаков сделал важное заявление по Владивостоку

"Станет украшением города": Константин Шестаков сделал важное заявление по Владивостоку

Во Владивостоке в этом году продолжится развитие двух набережных — на улице Татарской и в районе Второй Речки, а также сопки Бурачка, поделились в Telegram — канале Дальневосточные Ведомости (12+).

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