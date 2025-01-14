Фанские горы озеро Искандеркуль

Озеро, расположенное в удивительно красивых Фанских горах, имеет довольно богатую и долгую историю. Считается, что оно было названо в честь полководца Александра Македонского, которого местные жители называли Искандер Зулкарнайн.
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