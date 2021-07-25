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Основная версия посадки Ан-28 в тайге поставила вопросы пилотам-героям

Стали известны подробности расследования аварийной посадки самолета Ан-28 в Томской области.Источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией, рассказал, что после получаса полета с интервалом в несколько секунд у самолета произошло отключение обоих двигателей.

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