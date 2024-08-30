Любителя «клубнички» из Москвы ждёт суд в Новгородской области

По информации пресс-службы УМВД по Новгородской области, в СУ регионального УМВД возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего столичного жителя, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии