WSJ: Трамп сделает Рубио госсекретарем, а Уолтца советником по нацбезопасности

Избранный президент США Дональд Трамп предложил республиканцу Майку Уолтцу, который является членом палаты представителей, занять пост советника по вопросам национальной безопасности в новой администрации, а сенатора Марко Рубио из Флориды политик хочет назначить на пост государственного секретаря.