Киберэксперт заявил о мошенниках, маскирующихся под заблокированные веб-ресурсы

Директор департамента расследований T.Hunter, эксперт рынка НТИ SafeNet (Сейфнет) Игорь Бедеров в беседе с RT рассказал о мошеннических схемах, в рамках которых злоумышленники маскируются под заблокированные в России веб-ресурсы, чтобы выманить деньги и информацию.