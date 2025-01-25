Киберэксперт заявил о мошенниках, маскирующихся под заблокированные веб-ресурсы

Директор департамента расследований T.Hunter, эксперт рынка НТИ SafeNet (Сейфнет) Игорь Бедеров в беседе с RT рассказал о мошеннических схемах, в рамках которых злоумышленники маскируются под заблокированные в России веб-ресурсы, чтобы выманить деньги и информацию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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