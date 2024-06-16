Салливан: мирная инициатива Владимира Путина противоречит здравому смыслу

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на конференции по Украине в Швейцарии высказал недовольство по поводу инициативы Владимира Путина, назвав ее несоответствующей здравому смыслу, хотя не привел убедительных аргументов в пользу своего заявления.