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Салливан: мирная инициатива Владимира Путина противоречит здравому смыслу

Салливан: мирная инициатива Владимира Путина противоречит здравому смыслу

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на конференции по Украине в Швейцарии высказал недовольство по поводу инициативы Владимира Путина, назвав ее несоответствующей здравому смыслу, хотя не привел убедительных аргументов в пользу своего заявления.

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Комментарии
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РС
Роза Семиренко
Малёван, придурок циничный! А действия сша не нарушают устав ООН? Сволоч, ублюдок конченный!
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