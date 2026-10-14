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Брылин об 1:3: «Металлург» – мастеровитая команда, у них три опасных звена. Все возможности у нас были, но игра сложилась так, как сложилась»

Главный тренер минского « Динамо » Сергей Брылин высказался о матче против « Металлурга » (1:3). – Результат не тот, на который рассчитывали.

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