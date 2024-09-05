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На Западе начали что-то подозревать по поводу санкций

На Западе начали что-то подозревать по поводу санкций

Как много на КЗ «агентов Кремля» развелось, представляете? Вчера «вскрылась» целая группа. Группа профильных юристов из Евросоюза, которая без страха зазрения совести «назвала санкции против России незаконными».

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Комментарии
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михаил ошкин
Сними &quot;розовые очки&quot;. Как-будто вчера родился. Кому рассказываешь?
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10 час.
ся
сергей ямин
Они эту кашу сварили, теперь пусть они её и лопают!
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8 час.

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