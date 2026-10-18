В Москве продолжится реализация крупнейшего оздоровительного, образовательного и досугового проекта для активных горожан «серебряного» возраста «Московское долголетие».
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Вот так мы и живём, и пляшем и поём ,и пироги печëм.На концерты , экскурсии по городам и деревням раскатываем ,а без спорта жить во все скучно.