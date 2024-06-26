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Роуг-лайт в Diablo IV, Лара Крофт в Day by Daylight, хардкор в Stardew Valley, анонс «ИЛ-2: Корея»…

Роуг-лайт в Diablo IV, Лара Крофт в Day by Daylight, хардкор в Stardew Valley, анонс «ИЛ-2: Корея»…

Легендарный «Ил-2: Штурмовик» вернётся в 2025-м; в 5-м сезоне Diablo IV появится режим роуг-лайт; переиздание Beyond Good & Evil вызвало смешанные чувства у пользователей Steam; Farming Simulator 25 можно будет выращивать рис, шпинат и буйволов; обновлённая версия Disney Epic Mickey стартует в сентябре; в июле Dead by Daylight навестит Лара Крофт; моддер под .

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