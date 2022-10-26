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Мишустин пообещал россиянам рост зарплаты

Мишустин пообещал россиянам рост зарплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал рост средних зарплат в стране. «По прогнозу Министерства экономического развития, в течение года среднемесячная зарплата в России увеличится более чем на 11,5 процента», — заявил глава правительства.

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