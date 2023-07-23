Бывают же такие. Я нашла скромную студию (24 квадрата) на первом этаже с шикарной террасой
Жилье на первом этаже редко пользуется большим спросом. Даже наоборот — при продаже приходится делать скидку потенциальным покупателям.
Комментарии
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Так это Швеция, а у нас всё быстро разнесут.
Автор, Вы либо передёргиваете заведомо, либо по благоглупости разглагольствуете.. современные нормы проживания в комнате - 15 кв.м на человека. Ваш вариант - в лучшем случае, курортная рекреация для одиночки либо двух крайне субтильных, тонких и звонких туристов. Не предлагайте людям того, на что не согласились бы сами.. 15 лет руководствуюсь этим правилом.
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