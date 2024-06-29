ВЕЖЛИВОСТЬ ПУТИНА — ПРИГОВОР И ОРУЖИЕ. МИСТИКА ТУРНЕ ПУТИНА ПО СТРАНАМ АЗИИ

Валерий Евстафьев

Если у Путина появится морально прочный, единый и сплоченный тыл, он будет желанным гостем и надеждой всех честных людей в мире. Материализм сделал русских куркулями-предателями СССР и равнодушными созерцателями и соучастниками морального разложения России. Россию, думаю, спасет единая, духовная, социальная, патриотическая и основополагающая мораль - наше общее понимание добра, зла и справедливости, квинтэссенция духовного опыта Российской Империи, социального опыта СССР и антизападного опыта Российской Федерации, наш отказ от западного дьявольского материализма с его, пахнущими серой идеалами "свободы для греха, продажной демократии и прав человека творить беспредел, если он предварительно проплачен".