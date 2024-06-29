Владимир Путин символично поблагодарил Ким Чен Ына за замечательный приём в Пхеньяне и новые горизонты в плодотворном сотрудничестве в самых различных областях… накануне отмечавшейся 25 июня годовщины начала Корейской войны (1950-1953).
ВЕЖЛИВОСТЬ ПУТИНА — ПРИГОВОР И ОРУЖИЕ. МИСТИКА ТУРНЕ ПУТИНА ПО СТРАНАМ АЗИИ
Комментарии
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Регина Толстоброва
Повезло нам с президентом.
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10 час.
Валерий Евстафьев
Если у Путина появится морально прочный, единый и сплоченный тыл, он будет желанным гостем и надеждой всех честных людей в мире. Материализм сделал русских куркулями-предателями СССР и равнодушными созерцателями и соучастниками морального разложения России. Россию, думаю, спасет единая, духовная, социальная, патриотическая и основополагающая мораль - наше общее понимание добра, зла и справедливости, квинтэссенция духовного опыта Российской Империи, социального опыта СССР и антизападного опыта Российской Федерации, наш отказ от западного дьявольского материализма с его, пахнущими серой идеалами "свободы для греха, продажной демократии и прав человека творить беспредел, если он предварительно проплачен".
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8 час.
Александр Конкин
Друзья, вы помните откуда "выходец" Сурков? Так что пока в этой службе ВВП не наведет порядок, "Сережа киндер сюрприз" любые "благие намерения" испоганит..!
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2 час.
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