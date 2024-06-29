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  • Tania Еременко
    Просто... к власти пришла умная молодёжь. еще бы эту президентшу сбросили.Грузия совсем сби...
  • Александр Конкин
    Друзья, вы помните откуда "выходец" Сурков? Так что пока в этой службе ВВП не наведет порядок, "Сережа киндер сюрприз...ВЕЖЛИВОСТЬ ПУТИНА...
  • Александр24
    Ага! Вспомнился "Ворошиловский стрелок". Там тоже "инструмент" фигурировал.Пишут, что КНДР о...

ВЕЖЛИВОСТЬ ПУТИНА — ПРИГОВОР И ОРУЖИЕ. МИСТИКА ТУРНЕ ПУТИНА ПО СТРАНАМ АЗИИ

ВЕЖЛИВОСТЬ ПУТИНА — ПРИГОВОР И ОРУЖИЕ. МИСТИКА ТУРНЕ ПУТИНА ПО СТРАНАМ АЗИИ

Владимир Путин символично поблагодарил Ким Чен Ына за замечательный приём в Пхеньяне и новые горизонты в плодотворном сотрудничестве в самых различных областях… накануне отмечавшейся 25 июня годовщины начала Корейской войны (1950-1953).

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Повезло нам с президентом.
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10 час.
Валерий Евстафьев
Если у Путина появится морально прочный, единый и сплоченный тыл, он будет желанным гостем и надеждой всех честных людей в мире. Материализм сделал русских куркулями-предателями СССР и равнодушными созерцателями и соучастниками морального разложения России. Россию, думаю, спасет единая, духовная, социальная, патриотическая и основополагающая мораль - наше общее понимание добра, зла и справедливости, квинтэссенция духовного опыта Российской Империи, социального  опыта СССР и антизападного опыта Российской Федерации, наш отказ от западного дьявольского материализма с его, пахнущими серой идеалами &quot;свободы для греха, продажной демократии и прав человека творить беспредел, если он предварительно проплачен&quot;.
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8 час.
Александр Конкин
Друзья, вы помните откуда &quot;выходец&quot; Сурков? Так что пока в этой службе ВВП не наведет порядок, &quot;Сережа киндер сюрприз&quot; любые &quot;благие намерения&quot; испоганит..!
Ответить
2 час.

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