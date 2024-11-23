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Лидер оппозиционной партии Абхазии призвал Тбилиси признать суверенитет республики для нормализации отношений

Лидер оппозиционной партии Абхазии призвал Тбилиси признать суверенитет республики для нормализации отношений

Один из лидеров абхазской оппозиции, которая ранее в ходе протестных выступлений добилась досрочной отставки действующего президента, Адгур Ардзинба призвал власти Грузии официально признать независимость самопровозглашенной республики.

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