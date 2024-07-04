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Астрономы недавно обнаружили две новые галактики-спутники Млечного Пути

Астрономы недавно обнаружили две новые галактики-спутники Млечного Пути

﻿﻿Недавно астрономы обнаружили две новые галактики-спутники Млечного Пути. Это открытие может дать ценную информацию о темной материи, которая составляет около 85% материи во Вселенной.

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