Эксперт Баррос: РФ грамотно давит на ВСУ и не позволит начать новое наступление

Вооруженные силы России грамотно оказывают давление на украинские войска, ВС РФ сводят на нет те силы, которые могли бы принять участие в новом контрнаступлении Киева в следующем году, поэтому РФ не даст Украине начать новое наступление на российские позиции.
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