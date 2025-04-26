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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Демидова 0+0 и 1 бросок в трех матчах серии с «Вашингтоном». Форвард «Монреаля» провел 15:37 в 3-й игре

Форвард «Монреаля» не отметился результативностью и в 3-й игре 1-го раунда с «Вашингтоном» (6:3, 1-2).

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