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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

4 подписчика
А вы знали, что если НАЛИТЬ

А вы знали, что если НАЛИТЬ чай гостю до верха, то он не с может добавить в него САХАР.)) 🍧☕🍒🍬 Всем Добра и позитива этим утром!.

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