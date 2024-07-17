А вы знали, что если НАЛИТЬ чай гостю до верха, то он не с может добавить в него САХАР.)) 🍧☕🍒🍬 Всем Добра и позитива этим утром!.
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А вы знали, что если НАЛИТЬ чай гостю до верха, то он не с может добавить в него САХАР.)) 🍧☕🍒🍬 Всем Добра и позитива этим утром!.