Несмотря на то, что почти из любого крупного города мира можно улететь на самолете на все 4 стороны, в мире существуют области, до которых очень сложно добраться.
7 островов на карте мира, куда почти почти невозможно добраться
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Компанцев Сергей
примерно так и пол европы уйдет под воду страны бенилюкса первыми уйдут вы видели как рейн мелел это германия 1 признак повышения уровня моря ..
Ответить
13 час.
Валерий Лыюров
Виной этому явлению является сведение лесов на территории водосбора. Пётр Первый понимая это издал в своё время закон о запрещении вырубки лесов в поясе 2 вёрст до рек.
Ответить
12 час.
Karmadon
Пива надо меньше дуть, да разве дебилам втолкуешь?.. Пьють и ссуть, пьють и ссуть!
Ответить
9 час.
Свежие комментарии