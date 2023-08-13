С миру по нитке

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  • Компанцев Сергей
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7 островов на карте мира, куда почти почти невозможно добраться

7 островов на карте мира, куда почти почти невозможно добраться

Несмотря на то, что почти из любого крупного города мира можно улететь на самолете на все 4 стороны, в мире существуют области, до которых очень сложно добраться.

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Комментарии
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Компанцев Сергей
примерно так и пол европы уйдет под воду страны бенилюкса первыми уйдут  вы видели как рейн мелел  это германия 1 признак повышения уровня моря ..
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13 час.
Валерий Лыюров
Виной этому явлению является сведение лесов на территории водосбора. Пётр Первый понимая это издал в своё время закон о запрещении вырубки лесов в поясе 2 вёрст до рек.
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12 час.
Karmadon
Пива надо меньше дуть, да разве дебилам втолкуешь?.. Пьють и ссуть, пьють и ссуть!
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9 час.

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