22 примера того, как «гадкие утята» стали настоящими красавчиками

В юности многие дети подвергаются насмешкам со стороны сверстников. Над кем-то смеются из-за кривых зубов, над кем-то — из-за лишнего веса; поводом для шуток могут стать даже цвет волос, походка или выражение лица.
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