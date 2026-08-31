На Урале 31 августа объявили беспилотную опасность

В Челябинской, Свердловской и Курганской областях утром в понедельник, 31 августа, объявили режим «Беспилотная опасность».
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