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Красный Север

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На Урале 31 августа объявили беспилотную опасность

На Урале 31 августа объявили беспилотную опасность

В Челябинской, Свердловской и Курганской областях утром в понедельник, 31 августа, объявили режим «Беспилотная опасность».

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