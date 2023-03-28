Жильцам аварийных домов в Карелии вернули 125 000 переплаченных рублей

Жителям четырех многоквартирных домов в Лахденпохье и Сортавале сделали перерасчет платы за электроэнергию Проживающие в аварийных домах в Сортавале и Лахденпохье люди обратились с жалобой к сотрудникам Госкомитета Карелии по жилищному надзору.