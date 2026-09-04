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Татар-информ

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«От аналога к цифре»: как «Связьтранснефть» создает цифровую экосистему в стране

«От аналога к цифре»: как «Связьтранснефть» создает цифровую экосистему в стране

Филиал АО «Связьтранснефть» – Волго-Камское ПТУС – за последние годы реализовал ряд крупных проектов по обеспечению бесперебойной связи и модернизации оборудования на магистральных нефтепроводах.

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