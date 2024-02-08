Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Свежие комментарии

  • Владимир Кузнецов
    Зато у них демократия и весь мир с ними. И безвиз можно поехать куда хочешь 😁«Мы жрали снег». ...
  • Владимир Кузнецов
    Лучшее, что он может сделать для человечества, это мучительно сдохнуть.Швейцарская компа...

Байден трепещет. В России обсуждают анонсированную беседу Карлсона с Путиным

Байден трепещет. В России обсуждают анонсированную беседу Карлсона с Путиным

Американский тележурналист и политический эксперт Такер Карлсон сообщил, что опубликует интервью с президентом России Владимиром Путиным на своем сайте в 18:00 по времени восточного побережья США (02:00 мск 9 февраля).

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