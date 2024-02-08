Байден трепещет. В России обсуждают анонсированную беседу Карлсона с Путиным

Американский тележурналист и политический эксперт Такер Карлсон сообщил, что опубликует интервью с президентом России Владимиром Путиным на своем сайте в 18:00 по времени восточного побережья США (02:00 мск 9 февраля).
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