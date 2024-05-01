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Музейда миңа балачактан таныш җиһазлар күп

Музейда миңа балачактан таныш җиһазлар күп. Мисал өчен агач «Дракоша», «Снеговик», «Космос» чаңгылары, пенал, домино, чыршы бизи торган уенчыклар, әйтерсең, мине янә кадерле балачагыма алып кайтты.

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