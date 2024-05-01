Музейда миңа балачактан таныш җиһазлар күп. Мисал өчен агач «Дракоша», «Снеговик», «Космос» чаңгылары, пенал, домино, чыршы бизи торган уенчыклар, әйтерсең, мине янә кадерле балачагыма алып кайтты.
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Музейда миңа балачактан таныш җиһазлар күп. Мисал өчен агач «Дракоша», «Снеговик», «Космос» чаңгылары, пенал, домино, чыршы бизи торган уенчыклар, әйтерсең, мине янә кадерле балачагыма алып кайтты.