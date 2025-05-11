Путин предлагает переговоры в Стамбуле: реальный шанс для мира или затишье?

Президент России Владимир Путин предлагает провести прямые переговоры с Украиной в Стамбуле. Сенатор Косачев обсуждает две возможные альтернативы для Киева и критикует европейских лидеров за их безуспешные попытки мирного урегулирования.
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