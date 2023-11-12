Да, Израиль побеждает, громит в Газе всех подряд, его руководители в бодром расположении духа отчитываются как выполняют все поставленные цели, вот только они не понимают главного.
Гениальная фраза Маска по поводу поражения Израиля
Комментарии
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Леонид Руси
Евреи убивают всех подряд без разбору, не думая. Просто геноцид и холокост...
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12 час.
Александр
Не буду много писать и умничать-скажу проще и понятнее для Евреев! Пора прекратить с каждым месяцем ускоряющееся превращение из Евреев в жидов!!!
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9 час.
Анатолий Рябенко
Если конфликт в Израиле замнут , то это не надолго. Палестина все равно восстанет против евреев. и так без конца уже более двух тысячелетий. Арабы должны сейчас решить этот конфликт на веки вечные.
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7 час.
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