Гениальная фраза Маска по поводу поражения Израиля

Евреи убивают всех подряд без разбору, не думая. Просто геноцид и холокост...

Не буду много писать и умничать-скажу проще и понятнее для Евреев! Пора прекратить с каждым месяцем ускоряющееся превращение из Евреев в жидов!!!

Анатолий Рябенко

Если конфликт в Израиле замнут , то это не надолго. Палестина все равно восстанет против евреев. и так без конца уже более двух тысячелетий. Арабы должны сейчас решить этот конфликт на веки вечные.