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Регионы России

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Портовая инфраструктура Махачкалы пострадала после атаки беспилотников

Портовая инфраструктура Махачкалы пострадала после атаки беспилотников

В Дагестане в ночь с среды на четверг произошла атака беспилотных летательных аппаратов, в результате которой загорелись объекты портовой инфраструктуры в Махачкале и здание Аварского музыкально-драматического театра имени Гамзата Цадасы.

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