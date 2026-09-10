Портовая инфраструктура Махачкалы пострадала после атаки беспилотников

В Дагестане в ночь с среды на четверг произошла атака беспилотных летательных аппаратов, в результате которой загорелись объекты портовой инфраструктуры в Махачкале и здание Аварского музыкально-драматического театра имени Гамзата Цадасы.
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