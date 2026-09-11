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Регионы России

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Сервис «Мосбилет» впервые стал партнёром акции «#ВыбираемВместе2026 — Москва»

Сервис «Мосбилет» впервые стал партнёром акции «#ВыбираемВместе2026 — Москва»

Накопленные баллы «Мосбилета» позволяют приобретать билеты со скидкой до 20% на спектакли в московских театрах, включая премьерные и специальные показы, а также входные билеты в кинотеатры сети «Москино».

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