Сервис «Мосбилет» впервые стал партнёром акции «#ВыбираемВместе2026 — Москва»

Накопленные баллы «Мосбилета» позволяют приобретать билеты со скидкой до 20% на спектакли в московских театрах, включая премьерные и специальные показы, а также входные билеты в кинотеатры сети «Москино».
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