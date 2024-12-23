Девелопмент: формат light industrial двинется в регионы

Компания «ВБ Девелопмент», бывший партнер Wildberries по строительству складов, инвестирует 2 млрд рублей в строительство объектов light industrial — производственно-складских помещений площадью от 400 кв.
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