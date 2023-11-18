Минское «Динамо» подписало контракт с экс-форвардом «Аризоны» и «Далласа» Бреттом Ричи

Соглашение с 30-летним нападающим рассчитано до конца сезона-2023/2024. Ричи провел прошлый сезон в НХЛ, выступая за «Калгари» (34 матча, 6+2) и «Аризону» (16 игр, 2+3), где за 50 матчей отметился 13 (8+5) очками.
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